Из-за опасного жука ещё в одном кузбасском лесничестве ввели карантин

На этот раз карантинное насекомое обнаружили в Мариинском районе.

В понедельник, 9 октября, в Мариинском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, а также Кемеровской области ввели карантин из-за опасного насекомого – чёрного усача. С начала месяца это второй район в регионе, где специалисты вводят карантин из-за опасного жука.

«В результате экспертиз, проведенных ФГБУ «Кемеровская МВЛ», идентифицирован усач чёрный еловый малый и усач чёрный еловый большой. Это обстоятельство стало основанием для установки с 9 октября 2017 года фитосанитарной зоны и утверждения карантинного фитосанитарного режима», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ведомства.

С момента ввода карантина с территории Мариинского района запрещается вывозить лесоматериал их хвойных пород дерева. Кузбассовцев предупреждают, что карантинный жук селится только в давно заготовленную древесину. Для человека никакой опасности он не представляет, однако портит структуру дерева, из-за чего строения и мебель будут ненадёжными.

Напомним, в начале месяца специалисты ввели такой же карантин на территории Чебулинского лесничества.