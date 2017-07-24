Из-за сильного тумана в Кемерове не смогли приземлиться самолёты

В понедельник, 24 июля, в Кемерове не смогли приземлиться самолёты из-за сильного тумана. Все рейсы отправлены на запасные аэропорты в — в Новосибирск и в Барнаул.

«В кемеровском аэропорту не смогли приземлиться самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Анталии и Симферополя. Предварительно все рейсы вернутся в Кузбасс в 10:30. Некоторые из них чуть позднее», — рассказали Сибдепо в справочной аэропорта имени Леонова.

По данным справочной аэропорта «Спиченково», все самолёты благополучно приземлились согласно расписанию. В районе этой воздушной гавани туман отсутствует.