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Из-за сильного тумана в Кемерове не смогли приземлиться самолёты

Из-за сильного тумана в Кемерове не смогли приземлиться самолёты

Воздушные судна направлены на запасные аэродромы.

В понедельник, 24 июля, в Кемерове не смогли приземлиться самолёты из-за сильного тумана. Все рейсы отправлены на запасные аэропорты в — в Новосибирск и в Барнаул.

«В кемеровском аэропорту не смогли приземлиться самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Анталии и Симферополя. Предварительно все рейсы вернутся в Кузбасс в 10:30. Некоторые из них чуть позднее», — рассказали Сибдепо в справочной аэропорта имени Леонова.

По данным справочной аэропорта «Спиченково», все самолёты благополучно приземлились согласно расписанию. В районе этой воздушной гавани туман отсутствует.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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