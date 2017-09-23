Из-за твита о менструации «Мисс Турция-2017» лишилась титула

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен лишилась своего статуса через несколько часов после победы. В пятницу, 22 сентября, оргкомитет конкурса заявил о том, что лишает девушку титула из-за её поста о менструации в Twitter, опубликованного 15 июля 2017 года. Соответствующее решение размещено на официальной странице конкурса в Facebook.

В популярной соцсети Ытыр Эсен рассказала подписчикам, что у неё началась менструация в день, когда ровно год назад в Турции произошёл путч (15 июля 2016 года — прим. Сибдепо), в результате которого погибли 248 человек, а более 2 700 человек получили ранения. Девушка написала, что её «кровь прибавилась к крови героев, погибших во время мятежа».

Bu kadar aşağılık bir tweet daha önce görmedim ve birde bu beyinsiz missturkey olmuş 😡😡 #ITIRESEN pic.twitter.com/DKnm6N519C — Rıfat SERT (@RfatSERT) September 22, 2017

«Оргкомитет конкурса «Мисс Турция», стремящийся представить Турцию миру и внести вклад в её имидж, не может принять такое сообщение и лишает Ытыр Эсен титула», — говорится в заявлении оргкомитета.

Организаторы уже удалили фотографию девушки с официального сайта конкурса красоты, а сама Эсен удалила свою страницу в Twitter. В связи с дисквалификацией экс-победительницы, «Мисс Турция-2017» стала Аслы Сюмен, ранее занявшая второе место.