Из-за твита о менструации «Мисс Турция-2017» лишилась титула
Соответствующее решение принял оргкомитет конкурса.
Победительница конкурса красоты «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен лишилась своего статуса через несколько часов после победы. В пятницу, 22 сентября, оргкомитет конкурса заявил о том, что лишает девушку титула из-за её поста о менструации в Twitter, опубликованного 15 июля 2017 года. Соответствующее решение размещено на официальной странице конкурса в Facebook.
В популярной соцсети Ытыр Эсен рассказала подписчикам, что у неё началась менструация в день, когда ровно год назад в Турции произошёл путч (15 июля 2016 года — прим. Сибдепо), в результате которого погибли 248 человек, а более 2 700 человек получили ранения. Девушка написала, что её «кровь прибавилась к крови героев, погибших во время мятежа».
«Оргкомитет конкурса «Мисс Турция», стремящийся представить Турцию миру и внести вклад в её имидж, не может принять такое сообщение и лишает Ытыр Эсен титула», — говорится в заявлении оргкомитета.
Организаторы уже удалили фотографию девушки с официального сайта конкурса красоты, а сама Эсен удалила свою страницу в Twitter. В связи с дисквалификацией экс-победительницы, «Мисс Турция-2017» стала Аслы Сюмен, ранее занявшая второе место.