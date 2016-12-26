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Из-за угрозы взрыва с трёх вокзалов в Москве эвакуировали несколько тысяч человек

Эвакуация началась после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

Из-за угрозы взрыва на трёх вокзалах в Москве проходит эвакуация. С Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы.

Эвакуация началась после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

На местах работают полицейские. Здания вокзалов осмотрят кинологи.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: "Вечерняя Москва"

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