Из-за угрозы взрыва с трёх вокзалов в Москве эвакуировали несколько тысяч человек

Из-за угрозы взрыва на трёх вокзалах в Москве проходит эвакуация. С Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы.

Эвакуация началась после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

На местах работают полицейские. Здания вокзалов осмотрят кинологи.