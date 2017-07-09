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Из жизни ушёл журналист и блогер Антон Носик

Из жизни ушёл журналист и блогер Антон Носик

У Носика произошла остановка сердца.

В ночь на 9 июля из жизни ушёл блогер, журналист и медиаменеджер Антон Носик. Эту информацию подтвердил владелец газеты «Ведомости» и близкий друг Носика Демьян Кудрявцев.

По информации Lenta.ru, у 51-летнего Носика остановилось сердце.

«Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — цитирует издание супругу блогера.

При жизни Носик работал редактором Lenta.ru, Gazeta.ru и Vesti.ru. Его блог занимал десятое место в топе Рунета по версии «Яндекса».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ru.wikipedia.org/, https://www.facebook.com/ (Демьян Кудрявцев).

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