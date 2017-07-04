Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ
Им стал Игорь Репин.
В Москве выбрали председателя Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). Им стал заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, член Ревизионной комиссии и миноритарный акционер банка ВТБ Игорь Репин.
На заседании также обсудили такие вопросы, как:
• стратегия развития группы ВТБ;
• финансовые показатели и дивидендная политика;
• развитие программы специальных предложений для акционеров ВТБ;
• ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ;
• инновации, перспективные направления, продукты и услуги;
• корпоративное управление и соблюдение прав акционеров;
• привлечение новых и развитие взаимодействия с действующими акционерами;
• розничный бизнес ВТБ;
• корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ.
КСА ВТБ – независимый экспертно-консультативный орган, работающий с 2009 года. 12 участников совета защищают права и интересы акционеров. В рамках работы представители КСА регулярно взаимодействуют с топ-менеджментом группы ВТБ и миноритарными акционерами, а также входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ВТБ.