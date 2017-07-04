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Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Им стал Игорь Репин.

В Москве выбрали председателя Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). Им стал заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, член Ревизионной комиссии и миноритарный акционер банка ВТБ Игорь Репин.

На заседании также обсудили такие вопросы, как:

• стратегия развития группы ВТБ;

• финансовые показатели и дивидендная политика;

• развитие программы специальных предложений для акционеров ВТБ;

• ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ;

• инновации, перспективные направления, продукты и услуги;

• корпоративное управление и соблюдение прав акционеров;

• привлечение новых и развитие взаимодействия с действующими акционерами;

• розничный бизнес ВТБ;

• корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ.

КСА ВТБ – независимый экспертно-консультативный орган, работающий с 2009 года. 12 участников совета защищают права и интересы акционеров. В рамках работы представители КСА регулярно взаимодействуют с топ-менеджментом группы ВТБ и миноритарными акционерами, а также входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ВТБ.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Google Images.

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