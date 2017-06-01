Избраны члены правления банка ВТБ
Это произошло 31 мая.
Избраны члены правления ВТБ. Это произошло вчера, 31 мая, на заседании Наблюдательного совета банка.
В состав членов правления ВТБ вошли:
• Юрий Соловьев и Василий Титов — первые заместители президента-председателя правления ВТБ;
• Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Герберт Моос, Анатолий Печатников, Андрей Пучков, Михаил Сухов — заместители президента-председателя правления банка;
• Владимир Верхошинский, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Геннадий Солдатенков — члены правления ВТБ.
Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. После присоединения ВТБ24 к банку ВТБ состав правления может поменяться. Сейчас правление ВТБ возглавляет Андрей Костин.
Фото: Google Images.