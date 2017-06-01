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Избраны члены правления банка ВТБ

Это произошло 31 мая.

Избраны члены правления ВТБ. Это произошло вчера, 31 мая, на заседании Наблюдательного совета банка.

В состав членов правления ВТБ вошли:

Юрий Соловьев и Василий Титов — первые заместители президента-председателя правления ВТБ;

Денис БортниковОльга Дергунова, Валерий ЛукьяненкоГерберт Моос, Анатолий ПечатниковАндрей Пучков, Михаил Сухов — заместители президента-председателя правления банка;

Владимир Верхошинский, Максим КондратенкоЭркин Норов, Геннадий Солдатенков — члены правления ВТБ.

Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. После присоединения ВТБ24 к банку ВТБ состав правления может поменяться. Сейчас правление ВТБ  возглавляет Андрей Костин.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Google Images.

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