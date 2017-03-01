Издательский дом Penguin Random House купил право опубликовать мемуары четы Обамы за $60 млн

Ранее это же издание опубликовало три предыдущие книги Обамы.

Издательский дом Penguin Random House купил право на публикацию мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель за $60 млн. Об сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

На публикацию двух книг также претендовали издательства Simon & Schuster и HarperCollins. Три предыдущие книги также публиковал издательский дом Penguin Random House.

По словам исполнительного директора издательства Маркуса Доула, семья бывшего президента США изменила мир своим лидерством. Сейчас их издание радо тому, что будут продолжать сотрудничество.

В 1995 году Барак Обама получил $6,8 млн за публикацию своей первой книги «Мечты моего отца». А за вторую и третью книги — «Дерзость надежды» (2006) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010) он получил $8,8 млн.