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Кузбасс
К 400-летию Новокузнецка горожанка сняла музыкальный клип

К 400-летию Новокузнецка горожанка сняла музыкальный клип

Текст песни женщина также написала сама.

К 400-летнему юбилею южной столицы Кузбасса местная жительница написала песню. Также Мария Бойко сняла клип на свою композицию и опубликовала его на YouTube-канале.

«Получилось так, что я и актёр, и режиссёр, и оператор, и монтаж делала сама», — рассказала в одной из соцсетей автор песни и клипа.

По словам новокузнечанки, она давно хотела снять подобное видео. Песню она посвятила не только городу, но и его жителям.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Maria Boyko.
Фото: https://www.youtube.com / Maria Boyko.

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