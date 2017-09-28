К 400-летию Новокузнецка горожанка сняла музыкальный клип
Текст песни женщина также написала сама.
К 400-летнему юбилею южной столицы Кузбасса местная жительница написала песню. Также Мария Бойко сняла клип на свою композицию и опубликовала его на YouTube-канале.
«Получилось так, что я и актёр, и режиссёр, и оператор, и монтаж делала сама», — рассказала в одной из соцсетей автор песни и клипа.
По словам новокузнечанки, она давно хотела снять подобное видео. Песню она посвятила не только городу, но и его жителям.
Видео: https://www.youtube.com / Maria Boyko.
Фото: https://www.youtube.com / Maria Boyko.