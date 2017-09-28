К 400-летию Новокузнецка горожанка сняла музыкальный клип

К 400-летнему юбилею южной столицы Кузбасса местная жительница написала песню. Также Мария Бойко сняла клип на свою композицию и опубликовала его на YouTube-канале.

«Получилось так, что я и актёр, и режиссёр, и оператор, и монтаж делала сама», — рассказала в одной из соцсетей автор песни и клипа.

По словам новокузнечанки, она давно хотела снять подобное видео. Песню она посвятила не только городу, но и его жителям.