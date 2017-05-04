К 9 Мая кемеровчане составят слово «Победа» из георгиевских ленточек. Такая акция в столице Кузбасса пройдёт впервые, сообщила журналистам на пресс-конференции первый заместитель главы города Ольга Турбаба.

«5 мая на Аллее Героев мы установим конструкцию со словом «Победа» и будем там проводить акцию «Георгиевская ленточка». Конструкция будет с ячейками, каждый желающий сможет подойти и привязать к ним свою ленту. Мы считаем, что к 9 Мая это слово «Победа» будет «светиться» георгиевскими лентами», – пояснила Ольга Турбаба.

Напомним, что в Кузбассе ежегодная всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала 22 апреля. В рамках неё в регионе планировали раздать почти 500 тысяч георгиевских ленточек.