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К новому отопительному сезону в Кемерове починили межпанельные швы в 136 домах

К новому отопительному сезону в Кемерове починили межпанельные швы в 136 домах

Также специалисты отремонтировали системы отопления в 286 домах.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2017 — 2018 в столице Кузбасса отремонтировали в 136 межпанельные швы. Также специалисты примели в порядок 9 608 квадратных метров кровель и исправили дефекты 93 подъездных и 281 тамбурных дверей.

«Специалисты провели ремонт систем отопления в 286 домах. В Кемерове продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. За время их проведения специалисты выявили 65 повреждений на магистральных сетях и 225 – на внутриквартальных», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Специалисты уже устранили 57 повреждений на магистральных сетях, а на восьми участках ещё продолжаются работы.

Напомним, Сибдепо сообщал, что жителям трёх районов областного центра раньше срока вернут горячую воду.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://promalpindustry.ru

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