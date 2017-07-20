К предстоящему зимнему сезону в Шерегеше появятся новые подъёмники

К новому горнолыжному сезону 2017-2018 в Шерегеше откроют сразу несколько канатных дорог. В настоящее время там ведутся ремонтные работы. К 1 октября в эксплуатацию сдадут кресельную канатную дорогу, ведущую на гору Утуя в Секторе Е. Эта дорога отроет доступ к тем склонам, где многие туристы ещё не были. Ранее на Утую можно было попасть только с помощью ратрака, сообщает kuzuk.ru.

Также к началу зимнего сезонапланируют запустить канатную дорогу «Мустаг», она пройдёт параллельно «Хлебнице» на вершину горы Комсомолка, и 4-х местный кресельный подъёмник под предварительным названием «Олимпия-Экспресс». Последний заменит бугель, который уже демонтировали.

Пока под вопросом остаётся открытие новой гондольной канатной дороги от автостоянки возле трассы «Скайвей» к выкату Сектора А и далее на пологую часть трассы «Лоб». Реализации этого проекта мешают проблемы с земельным участком. Но если разрешение на строительство успеют получить до конца лета, эта дорога тоже откроется к началу горнолыжного сезона.

Новые канатные дороги откроют доступ к трассам и секторам, которые значительно снизят очереди в пиковые дни сезона.