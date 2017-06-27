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К весеннему паводку 2018 года в кузбасском посёлке капитально отремонтируют мост

К весеннему паводку 2018 года в кузбасском посёлке капитально отремонтируют мост

С 26 июня движение грузового транспорта по мосту в посёлке Макаракский закрыто.

К весеннему паводку 2018 года в посёлке Макаракский Тисульского района капитально отремонтируют мост. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Объект был построен в 1990-е годы. К маю 2017-го сооружение длиной в 200 метров пришло в аварийное состояние. 26 июня мост закрыли для грузового транспорта.

«Теперь пользоваться мостом смогут только машины массой до 10 тонн, то есть легковой транспорт жителей, автобусы, а также «Газели», — сообщили в АКО.

Сейчас решается вопрос о привлечении охранного предприятия, поскольку уже были случаи, когда золотодобытчики пытались проехать по мосту на технике массой до 60 тонн.

На время ремонта организована схема проезда для грузовиков. Зимой специалисты обустроят ледовую переправу.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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