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Кабмин РФ утвердил календарь выходных дней в 2018 году

Кабмин РФ утвердил календарь выходных дней в 2018 году

На новогодние и рождественские праздники жители страны будут отдыхать 10 дней.

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Самый длинный отдых (10 дней) придётся на новогодние и рождественские праздники: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. День защитника Отечества жители страны смогут отмечать с 23 по 25 февраля, а Международный женский день – с 8 по 11 марта.

Также выходные в России будут с 29 апреля по 2 мая (четыре дня), 9 мая, с 10 по 12 июня (три дня) и с 3 по 5 ноября (три дня).

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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