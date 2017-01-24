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Кабмин выделил Кузбассу более 45 млн рублей на жильё для молодых семей

Кабмин выделил Кузбассу более 45 млн рублей на жильё для молодых семей

Cоциальные выплаты получат семьи с детьми и без детей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

Кабмин выделил Кузбассу 45 млн 368 тысяч рублей для помощи молодым семьям в приобретении жилья. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Социальные выплаты получат семьи с детьми и без детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Деньги выделят в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», которая входит в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Отмечается, что всего на эти цели правительство выделило 75 субъектам РФ 4,2 млрд рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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