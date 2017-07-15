Кадыров предложил Канаде забрать себе чеченских геев

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу НВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому телеканалу НВО, во время которого заявил, что Канада может забрать себе чеченских геев. При этом Кадыров отметил, что в Чечне таких людей нет.

«Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду. Хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы их не было. Чтобы очистить их кровь, если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров во время интервью.

При этом глава Чечни опроверг информацию ряда СМИ о том, что в республике преследуют и запугивают представителей нетрадиционной ориентации. По словам Кадырова, за подобную ложь журналисты будут отвечать перед всевышнем.

Также Кадыров заявил, что США недостаточно сильное государство, поэтому Россия не рассматривает Штаты как врага.