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Кадыров предложил Канаде забрать себе чеченских геев

Кадыров предложил Канаде забрать себе чеченских геев

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу НВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому телеканалу НВО, во время которого заявил, что Канада может забрать себе чеченских геев. При этом Кадыров отметил, что в Чечне таких людей нет.

«Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду. Хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы их не было. Чтобы очистить их кровь, если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров во время интервью.

При этом глава Чечни опроверг информацию ряда СМИ о том, что в республике преследуют и запугивают представителей нетрадиционной ориентации. По словам Кадырова, за подобную ложь журналисты будут отвечать перед всевышнем.

Также Кадыров заявил, что США недостаточно сильное государство, поэтому Россия не рассматривает Штаты как врага.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / НВО.
Фото: http://www.kremlin.ru

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