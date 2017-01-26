Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки за высказывание о хиджабах в школах

По мнению главы Чечни, Ольга Васильева навязывает обществу своё личное мнение, выступая против ношения хиджабов в школах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки Ольгу Васильеву за высказывание о запрете ношения хиджабов в российских школах. По мнению руководителя республики, платок является важной частью одежды мусульманки, а «не атрибутикой».

«Вызывает удивление, что министр (глава Минобрнауки, – прим. Сибдепо) вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё «личное убеждение» навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», – сообщил Рамзан Кадыров в своём аккауне Instagram.

Глава региона добавил, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.

Ранее министр образования Ольга Васильева заявила, что школьницы не должны подчёркивать своё вероисповедание атрибутами.