Как празднуют День Победы в Новокузнецке

В администрации Новокузнецка рассказали, как в городе празднуют День Победы. В первой половине дня в южной столице Кузбасса прошли торжественный митинг и парад.

«Сегодня, как и всегда, весь Новокузнецк от мала до велика вышел на улицы, чтобы чествовать своих родных Героев Победы. Мы преклоняемся перед каждым, кто насмерть стоял за свободу Родины», — сказал на мероприятиях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

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В городе также состоялись шествие «Бессмертного полка» и парад военной техники.

«Парад военной техники открыл бронетранспортер, в годы войны использовавшийся для выполнения боевых задач и эвакуации раненых с места боя. В колонне проехал прославленный «ЗИС-5» – четыре тысячи таких машин в период ледостава круглосуточно обеспечивали связь осажденного Ленинграда и «большой земли» по «Дороге жизни», проходившей по Ладожскому озеру. Горожане увидели командно-штабную машину (КШМ), Катюшу, ГАЗ-63, ГАЗ-67, бортовой ЗИЛ-157 завода им. Лихачева», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

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В шествии «Бессмертного полка» участвовали 18 тысяч человек. Глава города прошёл с портретом деда – красноармейца 28 стрелкового полка Ивана Кузнецова.

Сейчас в южной столице Кузбасса проходят концерт «Вечерние огни Победы» (до 20:00 в Арт-сквере), танцевальная программа для пожилых людей «В вальсе весны» (Театральная площадь до 19:00).

Завершится праздничный день фейерверком. Он начнётся в 23:00.