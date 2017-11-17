«Как пуля»: Tesla представила прототип электрогрузовика

Фура может проехать 804 км при полной загрузке и на максимально возможной скорости.

Компания Tesla представила прототип электрогрузовика с автопилотом. По словам Илона Маска, новая разработка «взорвёт мозг».

«Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован, как пуля», – цитирует миллиардера «Коммерсантъ».

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Nov 15, 2017 at 1:22pm PST

При этом он не уточнил стоимости фуры. На презентации стало известно, что машина способна проехать на одном заряде аккумуляторов 804 км при полной загрузке и на максимально возможной скорости, разрешённой на автодорогах США (120,7 км/ч).

Как пишет ТАСС, грузовик Tesla Semi способен без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальным грузом – за 20 секунд. Издание отмечает, что максимальный груз, разрешённый на дорогах США, составляет 36,3 т.

Система полуавтономного вождения, которая есть у авто, позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя. Фуру оснастили четырьмя независимыми двигателями – по одному на каждое заднее колесо. Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки.

К 2020 году компания планирует сделать грузовики полностью автономными.