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«Как пуля»: Tesla представила прототип электрогрузовика

«Как пуля»: Tesla представила прототип электрогрузовика

Фура может проехать 804 км при полной загрузке и на максимально возможной скорости.

Компания Tesla представила прототип электрогрузовика с автопилотом. По словам Илона Маска, новая разработка «взорвёт мозг».

«Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован, как пуля», – цитирует миллиардера «Коммерсантъ».

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При этом он не уточнил стоимости фуры. На презентации стало известно, что машина способна проехать на одном заряде аккумуляторов 804 км при полной загрузке и на максимально возможной скорости, разрешённой на автодорогах США (120,7 км/ч).

Как пишет ТАСС, грузовик Tesla Semi способен без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальным грузом – за 20 секунд. Издание отмечает, что максимальный груз, разрешённый на дорогах США, составляет 36,3 т.

Система полуавтономного вождения, которая есть у авто, позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя. Фуру оснастили четырьмя независимыми двигателями – по одному на каждое заднее колесо. Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки.

К 2020 году компания планирует сделать грузовики полностью автономными.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: flickr.com, twitter.com / Tesla, instagram.com / elonmusk.

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