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Как в Кузбассе относятся к коллекторам

Как в Кузбассе относятся к коллекторам

По мнению экспертов, Кемеровская область вошла в число регионов с самыми сильными антиколлекторскими настроениями.

По итогам 2016 года Кузбасс признали одним из регионов с самыми сильными антиколлекторскими настроениями. Также в число таких субъектов России попали соседняя Новосибирская область и Пермский край. Об этом «Известиям» рассказал директор «ЦЗ Инвест» Владислав Лысенко. По мнению эксперта, эти регионы стали «антиколлекторскими» из-за того, в них уровень просрочки был значительно выше среднего по стране.

Напомним, что в прошлом году кузбассовцы просрочили выплату долгов кредитным организациям на 27 млрд рублей. Тогда же область стала одним из лидеров в России по доле просрочки по автокредитам .

С 1 января 2017 года коллекторским агентствам в России пришлось работать по новым правилам. Теперь заниматься коллекторской деятельностью могут лишь те компании, которые включили в специальный госреестр Федеральной службы судебных приставов.

В пресс-службе регионального ведомства Сибдепо рассказали, что из-за нового закона о коллекторах произошло увеличение штата управления судебных приставов.

«Новая структура начала свою работу с начала действия закона. На данный момент к нам поступило 27 обращений граждан с жалобами на коллекторов. Отметим, что официально в области не зарегистрировано ни одно коллекторское агентство», — пояснил представитель ведомства.

Сейчас жалобы, поступившие приставам, находятся на рассмотрении.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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