Как в третьем квартале изменилась стоимость «квадрата» жилья в Кузбассе

В среднем по стране цена за один «квадрат» уменьшилась на 0,6%.

В третьем квартале 2017 года в Кузбассе средняя стоимость одного квадратного метра жилия уменьшилась на 1%. Если во втором квартале цена за «квадрат» в регионе составляла 37 532 руб., то теперь – 37 144 руб. К такому выводу пришли специалисты Domofond.ru.

«В III квартале 2017 года стоимость жилой недвижимости в России продолжила снижаться, однако в большинстве регионов отрицательная динамика не превысила 1-1,5%. В целом рынок остаётся стабильным», – прокомментировала руководитель проекта Анна Березина.

В среднем по стране цена за один «квадрат» снизилась на 0,6%. Больше всего жильё подешевело в Ненецком автономном округе (-4,6%) и Республике Тыва (-3,1%). Максимальное повышение цен зафиксировали в Ингушетии. Там средняя стоимость квадратного метра жилья выросла с 30,2 тыс. рублей до 30,7 тыс. рублей