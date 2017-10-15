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«Какая разница»: Путин посмеялся над перепутавшим Индонезию и Корею Ткачевым

«Какая разница»: Путин посмеялся над перепутавшим Индонезию и Корею Ткачевым

Министр сельского хозяйства РФ оговорился в ходе совещания по развитию сельхозсектора.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев перепутал Индонезию с Южной Кореей. Оговорку он допустил во время совещания по развитию сельхозсектора. Этим он рассмешил президента Владимира Путина.

Министр рассказывал о том, как Германия экспортирует продукты животноводства в разные страны. По его словам, Берлин сбывает более 3 млн тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и частично Японии ежегодно.

«Индонезия – мусульманская страна, свинину нельзя», – сказал Владимир Путин.

На это глава Минсельхоза ответил: «Южная Корея… Какая разница». Реплика вызвала смех собравшихся, в том числе и главы государства.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / РИА Новости.
Фото: kremlin.ru.

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