«Какая разница»: Путин посмеялся над перепутавшим Индонезию и Корею Ткачевым
Министр сельского хозяйства РФ оговорился в ходе совещания по развитию сельхозсектора.
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев перепутал Индонезию с Южной Кореей. Оговорку он допустил во время совещания по развитию сельхозсектора. Этим он рассмешил президента Владимира Путина.
Министр рассказывал о том, как Германия экспортирует продукты животноводства в разные страны. По его словам, Берлин сбывает более 3 млн тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и частично Японии ежегодно.
«Индонезия – мусульманская страна, свинину нельзя», – сказал Владимир Путин.
На это глава Минсельхоза ответил: «Южная Корея… Какая разница». Реплика вызвала смех собравшихся, в том числе и главы государства.
Видео: youtube.com / РИА Новости.
Фото: kremlin.ru.