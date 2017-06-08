Какие продукты питания подорожали в мае в Кузбассе на 20% и более

Кемеровостат подготовил данные об изменении цен на товары и услуги в последнем месяце весны.

Кемеровостат опубликовал информацию об изменении цен на товары и услуги в регионе в мае. В последний месяц весны в области резко «подпрыгнули» цены на овощи, так что вегетарианцам пришлось нелегко. Например, стоимость килограмма капусты выросла на 59,02%, репчатого лука – на 44,05%, а свеклы – на 21,94%.

При этом некоторые овощи, напротив, сильно «сбросили» в цене. Это касается огурцов (-41,21%) и помидоров (-23,97%). Также «праздник» был у любителей яичницы, ведь стоимость яиц за месяц сразу снизилась на 13,18%. Кроме того, в Кемеровской области уменьшились цены на гречку (-6,32%).

В целом, за месяц продовольственные товары в Кузбассе подорожали на 0,05%, а услуги – на 0,22%. Базовый индекс потребительских цен составил 0,07%.