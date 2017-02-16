Калифорнийский водопад превратился в огненный поток

Ежегодно в середине февраля можно наблюдать необычное природное явление.

В середине февраля каждого года возле водопада Хорстэйл («Лошадиный хвост») в вечернее время собираются сотни фотографов. Водопад, расположенный в Йосемитском национальном парке США, на закате солнца превращается в светящийся поток огненной лавы.

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Данное природное явление увидеть можно только в ясную погоду, когда на закате лучи солнца преломляются и подсвечивают воду, сообщает телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Необычное явление можно наблюдать в течение последних двух зимних недель.