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Канадский ВАЗ-2108 без крыши продают за один миллион рублей

Канадский ВАЗ-2108 без крыши продают за один миллион рублей

Автомобиль выпустили в 1993 году.

Кабриолет ВАЗ-2108 выставили на продажу за один миллион рублей. Предложение опубликовали на одном из сайтов бесплатных объявлений.

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Авто 1993 года выпуска проехало всего 1000 км. Мощность бензинового двигателя редкой машины, которая вернулась в Россию из Канады, составляет 75 «лошадей».

«Автомобиль восстановлен в оригинал до болтика, всё в отличном состоянии, как будто только что автомобиль сошёл с заводского конвейера. Все запчасти новые, включая салон», – написал владелец ВАЗа.

Хозяин машины готов обменять её на легковое авто стоимостью не ниже одного миллиона рублей, а также на ретротехнику.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: avito.ru, youtube.com / РЕТРО ГАЗ.
Фото: avito.ru.

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