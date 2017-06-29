Каждому десятому жителю России не хватает денег на продукты питания. При этом 29% россиян признались, что их заработка хватает только на еду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

55% респондентов рассказали социологам, что считают себя людьми среднего достатка. При этом доля тех, кто может позволить себе всё или почти всё, составила 3%.

«Нынешняя ситуация, о которой свидетельствует опрос ВЦИОМ, и в самом деле напоминает ту, с которой россияне столкнулись после предыдущего кризиса. И здесь важно не только дать гражданам почувствовать их финансовые возможности, но и создать ощущение позитивной перспективы», – пояснил изданию президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Кроме того, специалисты выяснили, что у 41% опрошенных не вызывает проблем покупка еды и одежды. Опрос был проведён с 25 по 29 мая 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов в 46 регионах России.