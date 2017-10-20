Каждому новорождённому россиянину могут начать дарить подарки от государства

Если инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в 2018 году.

В России чиновники предлагают начать дарить каждому новорождённому наборы для младенцев от государства. С соответствующей инициативой в рамках плана основных мероприятий к Десятилетию детства выступил Минтруд. По словам специалистов, на выходе из роддома каждой матери нужно вручать подарки. Например, подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу предметы. Подарочный набор также должен быть рассчитан на первые три месяца жизни новорождённого. Минтруд считает, что деньги на подарки младенцам должны выделять регионы, Минэкономразвития уже согласовал данный проект.

В Минпромторге считают, что данная инициатива позволит повысить демографическую ситуацию в стране. Также в ведомстве отметили, что подарки должны быть преимущественно российского производства.

«Продукция для детей — это особая, социально значимая категория товаров, особенно если мы говорим о новорожденных. Более 80 стран мира реализуют так называемую программу «Корзина для новорождённых» — и их опыт весьма положительный, — цитируют «Известия» пресс-секретаря ведомства Залину Корнилову.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2018 – 2027 годы в стране Десятилетием детства. В настоящее время правительство страны разрабатывает план основных мероприятий до 2020 года.