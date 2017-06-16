Каждый пятый житель России проведёт лето дома

Сотрудники «Левада-Центра» пообщались с россиянами и узнали, что каждый пятый (20% от численности населения страны) не планирует выезжать на отдых этим летом. В прошлом году от летнего отдыха отказались 26% жителей нашей страны, сообщает «Интерфакс».

Лишь 4% респондентов намерены провести отпуск за границей. Такое же количество россиян поедет отдыхать в Крым, а 8% опрошенных будут отдыхать в России, но в другом населённом пункте (за пределами места жительства).

19% участников опроса до сих пор решают, как и где проведут лето. В опросе участвовали 1 600 человек из 137 населённых пунктов России (48 регионов).