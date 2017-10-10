Кемеровчан приглашают на концерты симфонической музыки

15 октября в Государственной филармонии Кузбасса Губернаторский симфонический оркестр откроет новый концертный сезон. Первый концерт будет посвящён музыке русского композитора Петра Чайковского.

«В двух отделениях концерта прозвучат сюиты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Каждый из балетов стал уникальным явлением мировой культуры», — отметили в филармонии.

Следующий концерт состоится 21 октября. В концерте прозвучат произведения Шопена, Чайковского, Грига, Глинки, Сен-Санса, Бородина и Крейслера.

Напомним, 9 октября симфонический оркестр вернулся с гастролей в Китае, где музыканты находились с 19 сентября. В Поднебесной кемеровские артисты с успехом дали 15 концертов на главных площадках.