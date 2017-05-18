Кемеровчан приглашают на вечер органной музыки

В Государственной филармонии Кузбасса играть будет Тарас Багинец, органист из Екатеринбурга.

23 мая в Государственной филармонии Кузбасса пройдет вечер органной музыки. Концерт пройдёт в рамках цикла «Органисты пяти континентов», в рамках которого на сцене выступают музыканты разных стран.

В этот раз на кемеровской сцене будет играть россиянин, солист Свердловской государственной академической филармонии, основатель и художественный руководитель крупнейшего в нашей стране фестиваля музыки Баха Bach-Fest Тарас Багинец.

Музыкант является одним из самых выдающихся интерпретаторов музыки Баха и его современников. На протяжении 20 лет Тарас Багинец выступает в престижных концертных залах Европы и России.

Для кемеровчан Тарас Багинец исполнит несколько произведений Баха и Мендельсона-Бартольди.

Концерт рассчитан на публику старше 6 лет. Он продлится около полутора часов.

Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.