Кемеровчан приглашают отметить Татьянин день в музее-заповеднике «Красная горка»

Для всех Татьян вход будет свободным.

Вечером 25 января в кемеровской «Красной горке» пройдёт программа, посвящённая Дню российского студенчества. Она начнётся в 18:00.

Вход в музей-заповедник в праздничный день для всех Татьян будет свободным. Студентам предоставят 50-процентную скидку.

«В программу входят экскурсия по музею, викторины и конкурсы, посвящённые традициям ещё одного народного праздника, который отмечали в дохристианском прошлом Руси. 25-го января наши предки отмечали «Бабий кут», — сообщили в музее-заповеднике.

Сотрудники «Красной горки» рассказали, что раньше в этот зимний день искали суженого, пекли каравай и выбивали пыль из домашних ковров. Соответственно, некоторые конкурсы завтра будут посвящены этой теме.

В музее-заповеднике также отметили, что в рамках праздника пройдёт экскурсия «Вечерний Кемерово». За 180 рублей все желающие смогут прокатиться по городу на музейном автобусе.

Участникам вечерней программы желательно заранее оставить заявку. Это можно сделать, позвонив по телефону 45-46-46.