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Кемеровчан призывают устроить флешмоб «убери ветку в урну»

Жителям предлагают привести город в порядок после шторма.

Житель Кемерова прислал в редакцию Сибдепо письмо с просьбой призвать кемеровчан к участию в придуманном им флешмобе «Убери ветку в урну».

«Прошу анонимно запустить флешмоб через все СМИ. Кемеровчане! Давайте поможем убрать центр города к празднику.  Убери сегодня вечером веточку у урну!», — призывает активист, пожелавший остаться анонимным.

Штормовой ветер, весь день не утихающий в Кемерове, свёл на нет работу по приведению столицы Кузбасса в порядок, проделанную городскими службами и участниками субботников. Улицы и дворы завалены ветками и другим мусором. Если каждый житель уберёт в урну хотя бы одну ветку, город станет значительно чище, считает инициатор акции.

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Сибдепо.

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