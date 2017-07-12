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Кузбасс

Кемеровчан угостят бесплатным мороженым в «Парке Чудес»

Получить бесплатное угощение можно будет 15 июля.

15 июля в 14 часов в кемеровском «Парке Чудес» начнётся «День мороженого». В парке пройдёт конкурсно-развлекательная программа, мастер-класс по изготовлению сладких букетов и кондитерских изделий из полимерной глины, шоу мыльных пузырей, косплей-шоу, фейерверк из воздушных шаров и многое другое.

«Конечно, «День мороженого» не может пройти без главного угощения, — рассказали Сибдепо в «Парке Чудес». – Мороженое будут раздавать всем желающим абсолютно бесплатно. Чтобы угоститься десертом, нужно будет получить специальный купон в одном из центров выдачи купонов, которые будут размещены на всей территории парка, и обменять его на бесплатное мороженое».

Представители парка отметили: чтобы получить купон, совсем не обязательно покупать билеты на аттракционы. Однако есть ограничения: один человек может получить только один купон.

Маленькие кемеровчане могут принять участие в конкурсе детских рисунков «Мороженое моей мечты». Для этого нужно будет принести в парк рисунок, подписать его и закрепить в специальном месте. Победитель конкурса получит семейный сертификат на аттракционы. Кроме этого, в «Парке Чудес» пройдёт детская дискотека.

Кульминацией праздника станет пенная вечеринка.

Напомним, «День мороженого» уже стал традиционным летним праздником: в «Парке Чудес» его отмечают с 2004 года. А всю историю городского парка вы можете прочитать в нашем лонгриде «От пустыря до «Парка Чудес».

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: "Парк Чудес".

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