Кемеровчан зовут на благотворительный концерт в театр для детей и молодёжи

21 ноября в 18:30 в Кемерове в театре для детей и молодёжи состоится благотворительный концерт, приуроченный ко дню рождения фонда «Здоровое детство». Все собранные на мероприятии средства будут переданы семье двухгодовалого Глеба Шостика, который страдает от ихтиоза (генетическое заболевание, при котором нарушается процесс ороговения кожи – прим. Сибдепо).

«Вход для посетителей будет бесплатным. В холле будет установлена урна, куда все желающие могут положить любую сумму. На мероприятии будут присутствовать Глеб со своей мамой. Все желающие также смогут пообщаться с малышом», — рассказал Сибдепо президент благотворительного фонда Андрей Панов.

В июле 2017 года в Германии Глеб прошёл первый этап лечения. Кожа малыша перестала трескаться и осыпаться. Но для поддержания данного состояния нужно продолжать лечение. Покупка лекарств на три месяца составляет 150000 рублей.

Неравнодушных горожан приглашают на концерт, где они смогут не только помочь ребёнку, но и насладиться шоу. Также на мероприятии будут работать фотографы.