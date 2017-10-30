В Кемерове состоится концерт французского гитариста Филиппа Вилла
Концерт пройдёт 1 ноября в Государственной филармонии Кузбасса.
1 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт концерт виртуозного французского гитариста Филиппа Вилла. Музыкант выступит на сцене вместе с солисткой филармонии Еленой Корчугановой.
«Филипп участвует в различных международных фестивалях, а его записи и концерты высоко оцениваются музыкальными критиками. Его приглашают преподавать в престижные академии – имени Шопена в Варшаве, Краковскую академию, Колумбийский университет в Нью-Йорке и другие. Концерт Филиппа Вилла понравится даже самому притязательному слушателю», — пояснили в филармонии.
В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха, Джулио Регонди, Наполеона Коста, Глинки и других.
Отметим, что стоимость билетов составляет 300-500 рублей.