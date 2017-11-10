Кемеровчан зовут на первую благотворительную интеллектуальную битву

Игра «Отдохни с умом» состоится в ресторане «Мюнхен» 19 ноября в 14:00.

В воскресенье, 19 ноября, в областном центре в 14:00 состоится первая в городе благотворительная интеллектуальная игра «Отдохни с умом», организатором которой выступает благотворительный фонд «Город42». Участники игры смогут помочь организовать праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждая команда из шести-восьми человек сможет презентовать себя в течение трёх-четырёх минут. Перед началом игры каждая команда получит свою визитную карточку в соцсетях», — рассказала Сибдепо директор благотворительного фонда «Город42», директор по развитию ООО «Клевер» Наталья Гревцева.

Стоимость участия в игре для одного человека составит 300 рублей. В рамках игры эрудитам предстоит ответить на 70 вопросов, которые связаны с кинематографом, музыкой, искусством и историей.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону +7-983-253-0042 или в официальном паблике благотворительного фонда.