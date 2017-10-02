Культура
Кузбасс

Кемеровчан зовут посмотреть на «Идеальную жену»

Комедию положений покажут 22 октября на сцене Государственной филармонии Кузбасса.

22 октября на сцене Государственной филармонии Кузбасса покажут комедию положений «Идеальная жена». На кемеровской сцене выступят Екатерина Волкова («Воронины»), Пётр Красилов («Бедная Настя», «Не родись красивой»), Сергей Дорогов, Наталия Антонова, Марина Яковлева, Илья Древнов и Игорь Письменный.

По сюжету, действие происходит в Санкт-Петербурге прошлого века. Экстравагантный художник Антуан, авантюрист Геннадий и романтичный капитан Ричард приглашают на свидания застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Однако все три пары планируют встретиться на территории одной и той же квартиры семьи Трубецких. Романтичный вечер превращается для всех героев в полную катастрофу, череду взаимных подозрений и комичных ситуаций. Но благодаря этому герои смотрят по-новому взглянуть на свою вторую половинку.

Стоит отметить, что стоимость билетов составляет 1 000-2 700 рублей.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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