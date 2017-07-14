Кемеровчанам предлагают научиться круто танцевать

Кемеровская школа танцев Jokers начинает набор детей от четырёх лет и взрослых. Кемеровчан будут учить танцевать hip-hop, house, locking, popping, break dance, dancehall, twerk, waaking и stretching.

«У нас нет каких-либо ограничений по возрасту и подготовке, — рассказал Сибдепо второй руководитель школы танца Jokers Павел Новиков. – Мы обучаем тех, кто никогда не танцевал, и тех, кто уже имеет какой-то опыт. Группы делятся по возрасту и уровню подготовки. К тому же, мы не просто учим танцевать, мы готовим для выступлений на городских мероприятиях, для различных чемпионатов».

Павел Новиков отметил, что сейчас в школе обучают по восьми танцевальным направлениям. Кроме этого, есть группы по силовой подготовке и растяжке.

Планируется, что занятия нового набора начнутся с августа. Однако желающие смогут присоединиться к группе и в течение года.

Школа танца Jokers – организатор ежегодных турниров по уличным танцам в Кемерове «Step In Bit» и «Jokers Anniversary», а также мастер-классов от ведущих хореографов Сибири и России. Ученики школы являются многократными победителями и финалистами межрегиональных, всероссийских и международных турниров по уличным танцевальным направлениям.

Школа танца Jokers: ул. Карболитовская, 18, цокольный этаж.

Телефон: 8-923-610-14-71.