Кемеровчане могут купить гонконгские вафли BUBBLE STAR в трёх местах города

Летом 2017 года кемеровчане смогут купить вкуснейшие гонконгские вафли в трёх точках города. Продукция компании BUBBLE STAR продаётся во всех районах города, но основной точкой реализации гонконгских вафель со свежими фруктами, M&M’s и многим другим является ТРК «Аврора» (пр. Московский, 19, 3 этаж).

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В летний период для горожан будут работать две дополнительные точки — в Комсомольском парке возле памятника и в парке «Антошка» около аттракционов. Кемеровчане смогут покупать вафли и единственные в городе коктейли BUBBLE TEA на чайной основе с добавлением соковых шариков с 12:00 до 21:00 ежедневно.

В ТРК «Аврора» ассортимент пополнился новыми соковыми шариками. Горожан приглашают посетить заведение и оценить новинки.