Кемеровчане могут стать театральными критиками

22 ноября в 17:30 в Доме актёра пройдёт лекция-беседа «МХТ и драматургия Максима Горького». Лекция состоится в рамках школы театральной критики. Кемеровчанам расскажут о знакомстве Горького со Станиславским, о первых постановках на сцене МХТ, о взаимоотношениях с артистами, особенностях творчества Горького и влиянии Чехова на формирование его драматургии. Лекцию проведёт доцент кафедры культурологии Кемеровского государственного института культуры Алексей Бураченко.

«Школа театральной критики появилась у нас в феврале 2017 года, — рассказали в Доме актёра. – Сейчас её посещают студенты творческих направлений. Однако каких-либо ограничений нет, прийти на лекцию могут все желающие, это бесплатно».

Проект «Школа театральной критики» разработан с целью приобщения молодёжи к театральному искусству и знакомства с принципами и практикой театральной критики. Подобные лекции-беседы проходят в Доме актёра каждый месяц.