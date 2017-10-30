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Кемеровчане могут стать участниками «Культурной провокации»

Кемеровчане могут стать участниками «Культурной провокации»

3 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт культурно-исторический проект, в котором могут принять участие все желающие.

3 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт масштабная акция «Культурная провокация: исторические параллели». В здании филармонии расположатся несколько локаций, каждая из которых будет связана с тем или иным видом искусства.

Одной из таких площадок станет фотовыставка «Кемерово вчера/сегодня/завтра». Кстати, все желающие могут предоставить для выставки свою фотоработу.

«Принять участие в выставке может каждый. Нужно всего лишь прислать фотографию Кемерова на нашу почту: [email protected]. В письме нужно указать название работы и автора. Это могут быть не только снимки современного города, но и мысли автора о Кемерове далёкого будущего», — отметили в филармонии.

В филармонии также отметили, что в фотовыставку войдут лучшие работы. Эти снимки будут транслироваться на большом экране и их смогут увидеть все гости.

Напомним, во время «Культурной провокации» для кемеровчан будут работать секция краеведа Владимира Сухацкого, дискуссионная «Культурная площадка: реалии города», кинохроники, также пройдут музыкальные баттлы между коллективом филармонии и современной группы, розыгрыши билетов на концерты филармонии и многое другое.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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