Кемеровчане не хотят смотреть «Матильду»

25 октября в России на больших экранах состоялась премьера скандального фильма режиссёра Алексея Учителя «Матильда». Эта драма так и не стала лидером проката ни в стране, ни в нашем регионе. Редакция Сибдепо обзвонила несколько кемеровских кинотеатров и узнала, как драму смотрят жители областного центра.

Кинотеатр «Аврора»

В «Авроре» премьера скандальной «Матильды» ничем не отличалась от показа других менее разрекламированных фильмов. В администрации кинотеатра отметили, что посещение было самым обычным, только контингент отличался – на фильм шли в основном люди от 30 лет. При этом многие оставили положительные отзывы. Никто из горожан даже не пытался сорвать показ. В среднем за пять дней картину в «Авроре» посмотрели около 1000 человек, в то время как другие фильмы собрали на 200-300 человек больше. Лишь в субботу, 28 октября, «Матильда» собрала полный зал.

Кинотеатр «Зимняя вишня»

А вот в «Зимней вишне» «Матильда» так и не собрала ни разу полный зал за пять дней проката (с 25 по 29 октября – прим. Сибдепо). Посмотреть картину Алексея Учителя в основном приходили люди постарше. Попыток сорвать показ никто и здесь не предпринимал. По словам администрации кинотеатра, от этого фильма всё ожидали большего. По итогам минувших выходных «Матильда» оказалась на третьей строчке рейтинга по просмотрам. Первым по посещаемости стал мультфильм «Последний богатырь», а второе место занял фильм ужасов «Пила 8». Посещаемость «Матильды» в среднем на сеанс составляла от 10 до 30 человек, в то время как мультфильм собирал практические полные залы.

Кинотеатр «Гринвич»

В «Гринвиче» перед входом в кинозал стоит табличка с предупреждением, что на показ «Матильды» запрещено проходить со стеклянной тарой. При этом никто из горожан, как и в других кинотеатрах, даже не пытался сорвать премьеру фильма. Многим было интересно, из-за чего столько шума в прессе. И, тем не менее, даже любопытство не помогло «Матильде» собрать хоть один раз полный зал в «Гринвиче», или хотя бы половину. Для сравнения: в субботу, 28 октября, на «Матильду» пришли чуть больше 30 человек, в то время как на параллельный показ «Последнего богатыря» решили сходить 109 человек, половина из которых были взрослыми людьми. А сегодня, 31 октября, показ скандальной драмы вообще не состоялся. На 16:00 никто из кемеровчан так и не пришёл.

В остальных кемеровских кинотеатрах ситуация ничем не отличается, но в каждом из них усилена охрана, дежурит полиция. На случай, если кто-то из горожан всё-таки решит побуянить.

По данным портала kinobusiness, за пять дней проката «Матильда» заработала около 229 миллионов рублей и оказалась на втором месте. Лидером проката стал фэнтези-фильм «Последний богатырь», он собрал более 447 миллионов рублей. Третью строчку рейтинга занял фильм ужасов «Пила 8». Сборы этого фильма составили 132 миллиона рублей.