Кемеровчане облились холодной водой в парке Победы в рамках акции «Пробуждение»

25 февраля в Кемерове впервые прошла всероссийская акция «Пробуждение». Во время неё 17 человек из клубов моржей «Сибирский закал» и «Суворовец» под аплодисменты и удивлённые взгляды прохожих облились холодной водой в парке Победы им. Г.К. Жукова.

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«Цель акции — пропаганда закаливания и здорового образа жизни. Мы подали заявку на проведение мероприятия в администрацию города всего за две недели и получили там очень хорошую поддержку. Рекламы никакой особо не давали, кроме объявления в наших группах в соцсетях. Вообще, на прорубь люди более охотно приходят, чем на подобные мероприятия в общественных местах, многие стесняются», — сообщила Сибдепо руководитель кемеровского представительства клуба моржей «Сибирский закал» Елизавета Пономарёва.

По словам собеседницы издания, участники чувствовали себя хорошо. Они были «очень бодрыми и полными положительных эмоций».

Акция в столице Кузбасса теперь будет проходить каждый год. Организаторы планируют увеличить количество участников. На сегодня ориентиром является Томск — там в 2016 году «пробудились» 255 человек.