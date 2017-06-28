Кемеровчане платят за «коммуналку» меньше, чем жители других городов Сибири

Кемеровчане платят за «коммуналку» меньше, чем жители других столиц регионов Сибири. Ситуация не изменится даже после повышения тарифов ЖКХ, которое произойдёт 1 июля 2017 года. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник кузбасской Госжилинспекции Ирина Гайденко.

«Если говорить о наших соседях. У жителей Кемерова плата (за коммунальные услуги, – прим. Сибдепо) по-прежнему остаётся самой низкой среди других столиц субъектов Сибирского федерального округа. Несмотря на то, что в других регионах Сибири рост меньше, но совокупный платёж будет гораздо выше. Например, в Омске он увеличится на 57%, в Новосибирске – на 41%, в Томске – на 52%, в Барнауле – на 86%», – пояснила Ирина Гайденко.

При расчёте этих показателей специалисты ГЖИ рассматривали 60-квадратную квартиру, в которой нет счётчиков и проживают три человека. Ирина Гайденко добавила, что все меры социальной поддержки, которые действуют в Кемеровской области и касаются оплаты услуг ЖКХ, сохранятся.

Ранее Сибдепо сообщал, на сколько повысится плата за «коммуналку» в Кемерове и Новокузнецке.