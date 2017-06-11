Кемеровчане смогут посмотреть День города в режиме online

Завтра, 12 июня, кемеровчане будут отмечать сразу два праздника — День России и День города. На 16 площадках столицы Кузбасса пройдут 65 различных мероприятий, а самые интересные из них в течение дня будут транслироваться в интернете. Группа ведущих «Топ-5 Кемерово» (Дмитрий Козачинский, Евгений Тимкин, Пётр Ларькин, Вадим Усенко и Алексей Поляков) пообщаются с горожанами в прямом эфире. На набережной в центре Кемерова будет организована интерактивная студия, которую посетят известные кемеровчане, в том числе Евгений Огородников (организовывает велопробеги в городе) и Максим Шипачёв (развивает собственные проекты «Старые фотографии Кемерова» и «Кемеровская вики».

«Онлайн трансляция под названием «Кемеровчане завоёвывают интернет» пройдёт впервые. День города станет первым мероприятием в Кемерове, которое будет транслироваться в интернете. Если кто-то по каким-то причинам не придёт лично на праздник, он сможет понаблюдать за происходящим в интернете или позднее посмотреть запись», — рассказал Сибдепо один из организаторов трансляции Алексей Поляков.

Завтра в городе состоится официальное открытие нового арт-объекта, расположенного возле гостиницы Томь. Подробно о новой достопримечательности в прямом эфире расскажет управляющий проекта Томь River Plaza Василий Бочкарёв. Также во время трансляции ведущие расскажут кемеровчанам о самых забавных случаях, которые произошли в областном центре и освещались Сибдепо в течение последнего года.

Ссылка на трансляцию появится в 12:00 на канале YouTube. Более подробную информацию можно узнать в официальном Instagram мероприятия.