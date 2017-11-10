Кемеровчане смогут посмотреть спектакли Новгородского театра

С 12 ноября начинаются обменные гастроли Кемеровского областного театра драмы и Новгородского Академического драматического театра. В течение трёх дней кемеровчане смогут познакомиться с четырьмя постановками из Великого Новгорода.

«Мы, в свою очередь, также привезём новгородцам четыре постановки – «Записки из Мёртвого дома» по произведению Достоевского, безусловный хит «Шикарная свадьба», премьеру прошлого сезона «Доходное место» и любимую сказку детей «Маша и Медведь», — рассказала завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Новгородцы попросили нас привезти спектакль по Достоевскому: наша постановка закроет XXI Международный театральный фестиваль по произведениям этого автора».

Для юных зрителей актёры из Великого Новгорода привезут «Зимнюю сказку». Её покажут 12 ноября. По сюжету, мачеха отправляет добрую и трудолюбивую падчерицу Аннушку искать утерянное ею веретено. Аннушка в поисках веретена попадает в волшебный мир и за трудолюбие и доброту будет награждена дорогими подарками. Жадная и ленивая мачехина дочка Фёкла, позавидовав девочке, тоже спешит получить дорогие подарки, но всё выходит совсем не так, как она ожидала.

Для взрослых в этот же день покажут спектакль «Опасные тётки». В доме, где живут две сестры, исчезают и появляются вещи, люди, открываются «скелеты в шкафу», путаются настоящие и мнимые невесты, женщина оказывается мужчиной, более того, бежавшим зеком – родственником тетушек. До самого финала зрителя держат в напряжении и ожидании разгадки сложившихся таинственных обстоятельств, где и удивительно, и страшно, и смешно.

13 ноября кемеровчане увидят «Дон Жуан. Версия». Создатели определили жанр постановки как «уроки любви в двух актах». По сюжету, Дон Жуан умирает и хочет исповедоваться и отпустить свои грехи. Никто из священников не хочет выслушать известного всей Испании грешника, кроме молодого монаха.

Завершит обменные гастроли постановка «Не оставляйте женщину одну», которую покажут 14 ноября. Видя безуспешные попытки дочери выйти замуж, мать решает показать пример и находит себе «поклонничка». Женщины начинают соревноваться в своем умении взять власть над мужчиной, а мужчины становятся игрушками в руках женщин.