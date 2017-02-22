Культура
Кузбасс
Кемеровчане смогут поздравить дам с 8 Марта в кругу танцующих мужчин

Кемеровчане смогут поздравить дам с 8 Марта в кругу танцующих мужчин

На сцене Государственной филармонии Кузбасса пройдёт большой праздничный концерт.

8 марта в Кемерове на сцене Государственной филармонии Кузбасса пройдёт традиционный большой праздничный концерт Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Коллектив поздравит кемеровчанок с Международным женским днём премьерными номерами сезона, а также покажет выступления из своего «Золотого фонда».

Мужчины могут сделать подарок своим дамам и провести с ними праздничный вечер на концерте, начало которого запланировано на 18:00.

Купить билет можно в кассе Государственной филармонии Кузбасса за 300-350 рублей. Мероприятие пройдёт в большом зале.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://youtube.com
Фото: http://www.kemfil.ru

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