Кемеровчане смогут поздравить дам с 8 Марта в кругу танцующих мужчин
На сцене Государственной филармонии Кузбасса пройдёт большой праздничный концерт.
8 марта в Кемерове на сцене Государственной филармонии Кузбасса пройдёт традиционный большой праздничный концерт Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Коллектив поздравит кемеровчанок с Международным женским днём премьерными номерами сезона, а также покажет выступления из своего «Золотого фонда».
Мужчины могут сделать подарок своим дамам и провести с ними праздничный вечер на концерте, начало которого запланировано на 18:00.
Купить билет можно в кассе Государственной филармонии Кузбасса за 300-350 рублей. Мероприятие пройдёт в большом зале.
Видео: http://youtube.com
Фото: http://www.kemfil.ru