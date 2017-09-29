Кемеровчане смогут пожаловаться на работу судебных приставов

12 октября 2017 года с 14:00 до 20:00 в кузбасском УФССП России пройдёт День единого приёма граждан. Мероприятие проведут главный судебный пристав региона Дмитрий Ткаченко и его заместители.

«Во время приёма можно будет обратиться по любым вопросам относительно деятельности коллекторских агентств, арестов имущества, взыскания задолженности, возбуждения исполнительного производства. Также можно будет оставить жалобу на работу приставов», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Приём кемеровчан и представителей организаций будет проводиться по адресу: г. Кемерово, пр-т Советский, 30. Предварительная запись на личный приём осуществляется по телефонам: 8 (3842) 77-85-84, 8 (3842) 77-85-85.

Чтобы попасть на приём при себе должен быть документ, удостоверяющий личность, или доверенность, удостоверяющая полномочия законного представителя, а также учредительные и иные документы организации.