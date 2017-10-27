Кемеровчане смогут увидеть мировые театральные постановки в кинотеатрах

С 1 ноября жители областной столицы смогут увидеть мировые театральные премьеры, не покидая город: в кинотеатрах «Планета кино» пройдут показы в рамках федерального проекта TheatreHD. Благодаря проекту, зрители в 66 городах России имеют возможность в прямом эфире или в записи посмотреть спектакли с Бенедиктом Камбербэтчем, Джудом Лоу, Стивеном Фраем, премьеры и хиты Большого театра России, «Метрополитен Опера».

7 ноября жители столицы увидят постановку театра Shakespeare’s Globe «Двенадцатая ночь»с Марком Райлэнсом и Стивеном Фраем в главных ролях. 12 ноября — «Корсар» (Большой театр), 14 ноября — «Одержимость» Королевского национального театра Великобритании.

Отметим, стоимость билетов составляет 300-450 рублей. Все спектакли будут показывать на языке оригинала, с русскими субтитрами. Планируется, что показы продолжатся до конца декабря.

Кроме этого, в рамках показов TheatreHD кемеровчане увидят лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве. Так, 1 ноября зрители смогут познакомиться с фильмом-выставкой «Леонардо HD».

Напомним, в мае 2017 года жители Новокузнецка посмотрели оперу «Евгений Онегин» нью-йоркского театра «Метрополитен Опера» с Анной Нетребко в роли Татьяны и комедию лондонского театра The Old Vic «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда. Главную роль в постановке исполнил Дэниэл Редклифф.

Проект TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров постановок Королевского Национального театра (Лондон), Шекспировского театра «Глобус» (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большого театра (Москва) и других театров мира, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».