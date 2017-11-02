Кемеровчане смогут загадать желания на флешмобе Кравеведческого музея

4 ноября на площади возле Кемеровского театра драмы пройдёт флешмоб «Навстречу мечтам», который организует Кемеровский областной краеведческий музей. Все желающие смогут загадать желания и запустить в небо светящиеся шары.

«Мы впервые проводим такой флешмоб, — рассказала представительница музея. – Приглашаем кемеровчан всех возрастов. Около полуночи гости во всех трёх отделах музея организованно соберутся и отправятся на площадь к театру. Там ведущий поздравит всех с праздником и после этого, примерно в 00:30, по сигналу все запустят шары со светодиодными огоньками».

Как рассказала собеседница издания, шары можно будет приобрести в любом из отделов музея. Их цена будет составлять 65 рублей. Флешмоб пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Подробную программу мероприятия вы можете посмотреть в разделе «Афиша» на Сибдепо.