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Кемеровчане смогут загадать желания на флешмобе Кравеведческого музея

Кемеровчане смогут загадать желания на флешмобе Кравеведческого музея

Акция музея пройдёт 4 ноября возле Театра драмы.

4 ноября на площади возле Кемеровского театра драмы пройдёт флешмоб «Навстречу мечтам», который организует Кемеровский областной краеведческий музей. Все желающие смогут загадать желания и запустить в небо светящиеся шары.

«Мы впервые проводим такой флешмоб, — рассказала представительница музея. – Приглашаем кемеровчан всех возрастов. Около полуночи гости во всех трёх отделах музея организованно соберутся и отправятся на площадь к театру. Там ведущий поздравит всех с праздником и после этого, примерно в 00:30, по сигналу все запустят шары со светодиодными огоньками».

Как рассказала собеседница издания, шары можно будет приобрести в любом из отделов музея. Их цена будет составлять 65 рублей. Флешмоб пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Подробную программу мероприятия вы можете посмотреть в разделе «Афиша» на Сибдепо.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: архив Сибдепо.

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